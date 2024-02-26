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Giriş Tarihi: 26.2.2024 16:36

Tosca operası MDOB’de sanatseverlerle buluşacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tosca operası MDOB’de sanatseverlerle buluşacak

Dünya sahnelerinde en çok sahnelenen opera eserlerinden olan Giacomono Puccini’nin Tosca operası, 29 Şubat Perşembe saat 20:00’de Mersin Devlet Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek eserin orkestra şefliğini Orkhan Hashimov yapacak.

Eserin rejisörlüğünü MDOB'un deneyimli başrejisörü Kenan Korbek yaparken, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzası taşıyor. Eserin koro şefliğini Anıl Aydın üstlenirken çocuk korosunu ise Reyhan Bezdüz hazırladı.

Eserde başlıca rollerde: Tosca'yı Sevinç Demirağ, Cavaradossi'yi Özer Öndeş, Scarpia'yi Cüneyt Ünsal, Angelotti'yi Erdem Özdemir, Sagrestano'yu Ufuk Kasar, Spoletta'yi Orhan Güllüler, Sciarrone'yi Serkan Sevinç, Carceriere'yi Hüsamettin Özçelik ve çoban'ı İpek Bal canlandırıyor.

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Tosca operası MDOB’de sanatseverlerle buluşacak
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