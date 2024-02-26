Tosca operası MDOB’de sanatseverlerle buluşacak

Eserin rejisörlüğünü MDOB'un deneyimli başrejisörü Kenan Korbek yaparken, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzası taşıyor. Eserin koro şefliğini Anıl Aydın üstlenirken çocuk korosunu ise Reyhan Bezdüz hazırladı.
Eserde başlıca rollerde: Tosca'yı Sevinç Demirağ, Cavaradossi'yi Özer Öndeş, Scarpia'yi Cüneyt Ünsal, Angelotti'yi Erdem Özdemir, Sagrestano'yu Ufuk Kasar, Spoletta'yi Orhan Güllüler, Sciarrone'yi Serkan Sevinç, Carceriere'yi Hüsamettin Özçelik ve çoban'ı İpek Bal canlandırıyor.