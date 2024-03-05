Ergin İnan’ın “Kağıt ve Kalem” sergisi 9 Mart’ta ziyaretçilerini bekliyor

EArt Galeri, 2023-2024 dönemi galeri programı kapsamında 9 Mart Cumartesi gününden itibaren global temsiliyetini yürüttüğü, Türk çağdaş sanatının önde gelen isimlerinden Ergin İnan'ın "Kağıt ve Kalem" adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Marcus Graf'ın küratörlüğünü üstlendiği "Kağıt ve Kalem"de, Ergin İnan'ın 1960'ların ortalarından itibaren eserlerinin temelini oluşturan çizimleri, ilk defa tek bir sergide izleyici karşısına çıkıyor.

Sanatçının kâğıt işlerindeki kavramsal güce ve soyutlamayı birleştiren biçimsel yapılara vurgu yapan "Kağıt ve Kalem", İnan'ın çizimlerinin geçmişini ve bugünkü durumunu aktarması dolayısıyla usta ismin sanatsal gelişimini gösteren bir retrospektif işlevi görüyor.

Görsel sanatların en eski disiplininin önemini ve zenginliğini güçlü bir dille ifade eden "Kağıt ve Kalem", 7 Nisan Pazar gününe kadar EArt Galeri İstanbul'da ziyaret edilebilir.

Sergi ziyaret gün ve saatleri: Salı-Pazar

10.30-18.30

EArt Galeri İstanbul

2017 yılında kurulan EArt, ulusal ve uluslararası alanda tanınan çağdaş sanatın önemli isimleri ile yükselen yetenekleri harmanladığı seçkileriyle sanatseverlere dinamik bir koleksiyon sunuyor.

İstanbul Kağıthane'deki galerisini 2022 yılında açan EArt, 500 metrekarelik yeni alanı ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Alanında özgün, farklı teknik ve içeriklerle çalışan sanatçıları ile büyük bir çeşitliliğe yer veren EArt, günümüzde değişen "koleksiyoner" kavramına paralel oluşturduğu farklı seçkileri ile yapıt ve izleyici arasında aktif bir rol oynamaya odaklanıyor.

Temsil ettiği sanatçıları yenilikçi vizyonu ile ulusal ve uluslararası platformlarda desteklemeyi misyon edinen EArt, onlara benzersiz ifade alanı sunarak görünürlüklerine katkı sağlarken sergiler, sanatçı projeleri, kurumsal işbirlikleri gibi farklı kategorilerden oluşan güçlü galeri programı ile misyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor.