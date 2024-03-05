“Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışması

"İnsan ve Yaşam", "Doğal Hayat", "Sanat", "Çevre ve Mimari Yapılar" temalarıyla düzenlenen yarışma; Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde çekilen fotoğraflara açık olacak. Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen "Kampüste Yaşam" fotoğraf yarışmasında, jüri değerlemesi ile dereceye girecek eser sahipleri çeşitli ödüllerin yanında "Başarı Belgesi" almaya hak kazanacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olacak isim Mimoza Otel'de iki kişilik bir gece konaklama kazanacak. Yarışma ikincisi, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi'nden iki aylık üyelik, üçüncü ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Standart Panel Check-up hakkı kazanacak. Ayrıca dereceye girerek "Başarı Ödülü" sahibi olacak isimlere başarı belgesi de verilecek. Jürinin değerlendirmesi ile sergilenmeye hak kazanan eserler de Nisan ayı içerisinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Son başvuru tarihi 29 Mart olan yarışmaya her katılımcı 5 eserle katılabilecek. Katılımcılar, başvuru formu ile birlikte 35×50 santimetre boyutlarında, 300 dpi çözünürlükte olması gereken eserlerini 29 Mart 2024 tarihine kadar ydu.yarisma@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.