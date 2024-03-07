İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’a “Yılın Girişimci Lideri” Ödülü

Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen 2024 Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri İstanbul WOW İstanbul Convention Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

PROF DOKTOR BARAN'A ÖDÜL

İş süreçlerinde inovasyon yaklaşımıyla hareket eden ve kendi sektörlerinde başarılı çalışmalara imza atan kişi ve kurumlara verilen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri kapsamında Yılın Girişimci Lideri Ödülünün sahibi Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran oldu.

Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) tarafından bilim insanlarının ve üniversitelerin gerçekleştirdiği uluslararası bilimsel iş birlikleriyle ülkelerin uluslararası ilişkilerine önemli katkılar sağlaması nedeniyle "Bilim Diplomasisi" ödülüne layık görülen Rektör Baran, Strong Medya tarafından verilen "Yılın Girişimci Lideri Ödülü"nün de sahibi oldu.

AKLIN VE BİLİMİN IŞIĞINDA AŞKLA VE AZİMLE ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI

Ödülünü almak için sahneye çıkan Rektör Baran; "Ülkemizin her anlamda gelişimine katkıda bulunmak adına aklın ve bilimin ışığında aşkla ve azimle çalışmanın karşılığını alabiliyor olmak gurur verici ve çok kıymetli. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri 2023 kapsamında "Yılın Girişimci Lideri Ödülü"nü şahsıma layık gören ilgililere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

ÜNİVERSİTEMİZİN TÜM ALANLARINDA GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYORUZ

İYTE'nin istihdam yaratan mezunlar verdiğine değinen Rektör Baran sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dijitalleşen ve değişen dünya konjonktüründe inovasyonun, girişimciliğin ve bilginin çok büyük bir önem taşıdığı bir dönem yaşıyoruz. Gelecekte tüm insanlığı bekleyen sorunları öngörüp, analizler yaparak çözüm üretmek için çalışmalar yürüttüğümüz Enstitümüzde aynı zamanda eğitim, araştırma ve topluma katkı eksenlerinde üniversitemizin tüm alanlarında girişimcilik kültürünü teşvik ediyor, bu süreçte farklı bakış açıları ile yeni yöntemler geliştiriyoruz. Çalışmalarımızın somut çıktılara dönüştüğünü görmek bizi daha fazla motive ediyor. Başarı hikayeleri yazma sürecimizde bize destek veren tüm mensup, paydaş ve dostlarımıza teşekkür ediyorum."

PROF. DOKTOR YUSUF BARAN KİMDİR?

11 Aralık 1977 tarihinde doğdu. 1998 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2002 ve Doktora derecesini 2006 yılında ODTÜ'den aldı. 2007 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Yusuf Baran'ın çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40'ın üzerinde bilimsel araştırma projesi, 400'ün üzerinde yayınlanmış bilimsel eseri bulunmaktadır. Bilim, teknoloji, diplomasi konulu ulusal ve uluslararası toplantı/ kongre/ forumlarda 400'ün üzerinde konferans verdi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Dünya Bilim Forumu, Bakü Forumu, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Yaşam Bilimleri Forumu, Bilim Diplomasisi, Bilim Liderliği, G20 Araştırma ve Dijital Bakanları Zirvesi gibi çok önemli toplantılara davet edildi ve konferanslar verdi.

ÖDÜLLERİ

Dr. Baran'ın 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş ödülü bulunmaktadır. Bu ödüllerden bazıları; 2013 Yılında, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl tüm dünyadan "akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve bilim ile dünyayı değiştirme potansiyeli" bulunan 40 yaşın altındaki 40 lider genç bilim insanına verdiği "Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü", 2014 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Organizasyonu'ndan "Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye'nin en Başarılı İnsanı Ödülü", 2017 Yılında Türk Eczacılık Akademisi'nden, 2016 yılında Deneysel Hematoloji Derneği'nden, 2013 Yılında Bilim Kahramanları Derneği'nden ve 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nden "Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"nü aldı. Dr. Baran, 2007 yılında doktora tezi ile "Yılın Tezi Ödülü"nü aldı. Dr. Baran, 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden Onur Ödülü ve Ege Kalkınma Derneği'nden "İnovatif ve Girişimci Akademik Lider Ödülü"nü aldı. Prof. Dr. Yusuf Baran'ın çalışma alanları kanser moleküler biyolojisi, ve bilim ve teknoloji politikaları ve bilim diplomasisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Dr. Baran, 26 Kasım 2018 tarihi itibariyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.