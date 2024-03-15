Diyanet işleri Başkanlığının 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı dualarla açıldı

Fatih Camii içinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın açılışı yapıldı. Açılışta, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yayınevleri temsilcileri ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının önemine işaret ederek, "İçinde bulunduğumuz ay, yeryüzünde en fazla okunan kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in, hakkı batıldan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran bu kitabın nazil olmaya başladığı mübarek ramazan ayıdır." dedi.

"BİLGİYLE, KİTAPLA, HİKMETLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR MEDENİYETİN MENSUPLARIYIZ"

Başkan Erbaş, bilgi ve bilinç düzeyinde bir farkındalık oluşturmak için geçmişten bu yana kitap fuarları düzenlediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu yıl iki farklı noktada, 15-30 Mart arasında kitapseverleri ağırlayacak olan fuarlarda, 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabını kitapsever kardeşlerimizle inşallah buluşturacağız. Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda, burada da İstanbul Fatih Camii'nin bitişiğinde okuyucularımızla buluşturacağız.

Fatih Camii'nin bitişiğinde gerçekleşecek bu fuarda ilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat, aile, genç, çocuk gibi pek çok alanda yayınlanmış nitelikli kitapları okuyucularıyla buluşturacağız. Fuar süresince gerçekleştirilecek söyleşi ve imza günlerinde yazarları, kitapseverlerle buluşturacak, bunun yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve özellikle çocuklara yönelik aktiviteler, etkinlikler gerçekleştireceğiz."

İslam medeniyetinin kitap medeniyeti olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Mukaddes bir kitabın, Kur'an-ı Azimüşşan'ın insanlığın yolunu aydınlatan ışığıyla neşvünema bulan bu medeniyet, bilgiyi, bilimi, hikmeti, aklı ve düşünceyi yücelten bir medeniyettir. Bizler bilgiyle, kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir medeniyetin mensuplarıyız." diye konuştu.

"FERT VE TOPLUM OLARAK UFKUMUZU GENİŞLETMENİN YOLU OKUMAKTAN GEÇMEKTEDİR"

Başkan Erbaş, bir milletin gelişmişlik seviyesinin, kitaba ve bilgiye verdiği değer ile ölçüldüğünü dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:"Bir toplumun kitapla ve kütüphaneyle ilişkisi, o toplumun hayat kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu denklem, tüm zamanları kuşatan bir hakikattir. Zira bir insanın veya toplumun düşünce ufku, sahip olduğu kelimeler kadardır. Fert ve toplum olarak ufkumuzu genişletmenin yolu okumaktan geçmektedir. Ancak üzülerek ifade edeyim ki ülkelerdeki kitap okuma oranlarının mukayese edildiği raporlarda Müslüman toplumlar, bir hayli gerilerde kalmaktadır.

Bu durumun, özgürlük, güvenlik ve egemenlik bakımından açık bir tehdit olduğunu görmemiz lazım. Buna göre çocuklarımızı, gençlerimizi daha çok okumaya, daha çok düşünmeye, tefekküre teşvik etmemiz lazım. Kitaptan, bilgiden ve okumadan uzak duranlar, sahih bilgi ve sağlıklı düşünme zemininden de uzaklaşırlar. Kitapla ve bilgiyle ünsiyet kuramayanlar, yarınlarını inşa edecek bilgiyi üretmekten de mahrum kalırlar. Bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi ihmal edenler, sorunları görme ve çözüm üretme imkanını da kaybederler. Neticede başkaları tarafından üretilen bilginin mahkumu olurlar."

"HAYAT OKUMAKLA ANLAM KAZANIR"

Beşer olmaktan insan olmaya geçişi sağlayan en önemli hasletin okumak olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, "Bilgi, insanın varoluş gayesini idrak etmesini ve yeryüzü sorumluluğunu gerçekleştirmesini sağladığı ölçüde kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Başkan Erbaş konuşmasının sonunda 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederek, bütün katılımcılara, yayınevlerine, kitap dostlarına teşekkür etti.

Konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, stantları gezdi ve yayınevi yetkililerinden bilgi aldı.

FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNİ ZİYARET EDİP DUA ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Enbaş, kitap fuarını gezdikten sonra Fatih Camii'nin hemen yan tarafında bulunan Fatih Sultan Mehmet'in Türbesini ziyaret ederek dua etti.

FUARDA ÇOCUKLARDA DÜŞÜNÜLDÜ

Fuar süresince caminin avlusunda kurulan Diyanet Etkinlik Çadırı'nda çocuklar için Karagöz, Hacivat, Nasrettin Hoca gibi geleneksel kültürümüze uygun oyunlar ve etkinlikler sahnelenecek.

MEHTERAN TAKIMI FUARDA GEÇİŞ GÖSTERİSİ YAPTI

Fuarın açılışından sonra mehteran takımı da fuar çadırında geçiş gösterisi sundu. Mehteran takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

İKİNCİ FUAR ANKARA'DA HACI BAYRAM VELİ CAMİİ'NDE AÇILDI

İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile Fatih Camii avlusunda, Ankara'da ise Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda yapılacak kitap fuarları, 30 Mart'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.