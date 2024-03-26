MDOB’den “Evita” prömiyeri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın Rejisörlüğü ile sahneye konan eserin Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstleniyor. Koro şefi Anıl Aydın, dekor Özlem Topuz, kostüm Olcay Engin Kaymaz, koreograf Emre Karaca, ışık Tarı Deniz imzası taşıyor.

Evita Müzikalini canlandıracak sanatçı kadrosu ise şöyle; Eva Peron: Nihan Çetin Aydın ve Tülay Hatip Uyar, Che Guevara: Cemal Eftal Böllü ve Onur Turan , Juan Peron: Suat Arıkan ve Kazım Erdem Özdemir, Magaldi: Orhan Güllüler ve Mustafa Özer, Metres Ayşe Pınar Balay ve Pınar Duygu Çınar tarafından hayat bulacak.