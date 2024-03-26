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Giriş Tarihi: 26.3.2024 11:13

MDOB’den “Evita” prömiyeri

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MDOB’den “Evita” prömiyeri

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Arjantin tarihinin en tartışmalı figürlerinden, eski Devlet Başkanı Juan Peron’ un eşi Eva Peron’un hayat hikayesini, gençlik yıllarını, hareketli ve güçlü karakterini konu alan “Evita” Müzikali ilk gösterimini 28 Mart’ta gerçekleştirecek. Gösterim 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 20:30’da Gala ile sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın Rejisörlüğü ile sahneye konan eserin Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstleniyor. Koro şefi Anıl Aydın, dekor Özlem Topuz, kostüm Olcay Engin Kaymaz, koreograf Emre Karaca, ışık Tarı Deniz imzası taşıyor.

Evita Müzikalini canlandıracak sanatçı kadrosu ise şöyle; Eva Peron: Nihan Çetin Aydın ve Tülay Hatip Uyar, Che Guevara: Cemal Eftal Böllü ve Onur Turan , Juan Peron: Suat Arıkan ve Kazım Erdem Özdemir, Magaldi: Orhan Güllüler ve Mustafa Özer, Metres Ayşe Pınar Balay ve Pınar Duygu Çınar tarafından hayat bulacak.

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MDOB’den “Evita” prömiyeri
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