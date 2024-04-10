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Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:36

Çini sanatçısı İsmail Yiğit'in "Lalenin çini ile dansı" sergisi açıldı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Çini sanatçısı İsmail Yiğit’in Lalenin çini ile dansı sergisi açıldı

Çini sanatçısı İsmail Yiğit'in "Lalenin çini ile dansı" sergisi İstanbul Emirgan'daki Lale Müzesi'nde açıldı.

26 Haziran 2024 tarihine kadar açık kalacak olan sergide yer alan büyüleyici, insanların sadece gözlerine değil gönüllerine hitap eden el emeği göz nuru eserleriyle; Kütahyalı Çini sanatçısı İsmail Yiğit ülkemizin kıvanç kaynağıdır.



İsmail Yiğit ülkemizde olduğu kadar yurt dışında tanınmakta ve dünyaca ünlü "Londra Brıtısh Museum" da eserlerine yer verilen bir sanatçıdır

Sanatçı İsmail Yiğit: "Bana bu güzel mekanda çini eserlerimin sergilenmesi ve tanıtım imkanı veren Lale Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

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Çini sanatçısı İsmail Yiğit'in "Lalenin çini ile dansı" sergisi açıldı
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