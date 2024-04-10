Çini sanatçısı İsmail Yiğit'in "Lalenin çini ile dansı" sergisi açıldı

26 Haziran 2024 tarihine kadar açık kalacak olan sergide yer alan büyüleyici, insanların sadece gözlerine değil gönüllerine hitap eden el emeği göz nuru eserleriyle; Kütahyalı Çini sanatçısı İsmail Yiğit ülkemizin kıvanç kaynağıdır.





İsmail Yiğit ülkemizde olduğu kadar yurt dışında tanınmakta ve dünyaca ünlü "Londra Brıtısh Museum" da eserlerine yer verilen bir sanatçıdır

Sanatçı İsmail Yiğit: "Bana bu güzel mekanda çini eserlerimin sergilenmesi ve tanıtım imkanı veren Lale Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.