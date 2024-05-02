‘Sıra dışı ve sıkıcı olmayan bir film yaptık’

'Baba'(Godfather) serisi ve 'Kıyamet' (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola'nın, çekimleri Mart 2023'te tamamlanan 120 milyon dolarlık filmi 'Megalopolis' merakla bekleniyor. Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight gibi isimlerin rol aldığı filmden ilk kare paylaşıldı. Yönetmen filmiyle ilgili "Tek söyleyebileceğim şu; oyuncularını çok sevdiğim, sıra dışı ve asla sıkıcı değil. Bunun dışında, bekleyin ve görün" dedi.