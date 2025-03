Amerikan müziğinin büyüleyici yolculuğu

"Dünyanın en büyük yaylı dörtlüsü" olarak tanınan CHAARTS Chamber Artists, Amerika'nın müzikal zenginliğini bir araya getiren "American Beauty" konserini, 17 Nisan Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptığı iş birlikleriyle 15 yıldır sanatseverlerin beğenisini kazanan topluluk bu konserde Vanessa Maria Looss, Axel Herrig ve David Castro-Balbi'ye eşlik ediyor.

"BİRİNCİ SINIF MÜZİSYENLER"

Amerika kıtası bestecilerinin eserlerinin yer aldığı repertuvarda George Gershwin'in caz ile klasik müziği ustaca harmanladığı "Paris'te Bir Amerikalı" ve Astor Piazzolla'nın "Buenos Aires'in Dört Mevsimi" yer alırken, 20. yüzyılın ikonik Broadway şarkıları da Vanessa Maria Looss ve Axel Herrig'in etkileyici yorumlarıyla dinleyicileri New York'un renkli ve dinamik dönemine götürecek. Opera ve müzikal şarkıcılığı eğitimi alan soprano Vanessa Maria Looss, "Hansel ve Gretel", "Sihirli Flüt", "My Fair Lady", "Sunset Boulevard" ve "The Sound of Music" gibi önemli yapımlarda üstlendiği roller ile opera ve müzikal arasında güçlü bir köprü kuruyor. Looss, CHAARTS ile İsviçre ve Almanya'daki çeşitli festivallerde pek çok projeye imza attı. "CHAARTS gibi birinci sınıf müzisyenlerle çevrili olduğunuzda, kendi sanatınızda da seviye atlıyorsunuz. Üst düzey bir takım çalışması sonucu sahneye taşınan bu projede yer almaktan çok mutluyum," diyen sanatçı, bariton Axel Herrig ile yakaladıkları enerjinin bu konserde de seyirciye yansıyacağını söylüyor. İş Sanat konserlerinin biletlerini Biletix satış noktalarından, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletlerini ise İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz.

"FARKLI TARZLAR BİR ARADA"

Axel Herrig, çok yönlü bir şarkıcı ve oyuncu. Münih, Graz ve Berlin'de milyonlarca kişinin izlediği "Falco Meets Amadeus" eserinin başrol oyuncusu olan, 16 yıldır Volksoper Viyana'nın temsillerinde solist olarak yer alan Herrig, operalardan müzikallere kadar pek çok alanda ödülün de sahibi. "Guys and Dolls", "Porgy and Bess" ve "The Sound of Music" gibi Amerikan yapımlarında da rol alan Herrig, "American Beauty" için CHAARTS ile ilk defa bir araya geliyor. "Bir klasik müzik topluluğu ile hafif müzik dünyasını keşfetmek, farklı tarzları bir araya getiren bir projede yer almak benim için büyük bir zenginlik oldu" diyen Herrig, bu konserin İstanbul prömiyeri için duyduğu heyecanı da dile getiriyor.

"YENİ DÜNYA'YA YOLCULUK"

Konserde sahneye çıkacak bir diğer başarılı solist ise kemancı David Castro-Balbi. Panama-Peru-Fransız kökenli sanatçı henüz 15 yaşındayken efsanevi orkestra şefi Seiji Ozawa yönetiminde Cenevre'deki Victoria Hall ve Paris'teki Théâtre des Champs-Élysées'de konserler verdi. İki yıldır CHAARTS ile çalışan Castro-Balbi, Güney Amerikalı köklerini yeniden keşfettiği bu projeyi İş Sanat dinleyicisiyle paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söylüyor: "Swing, caz ve tango… Umarım bu konser tüm dinleyicileri Yeni Dünya'ya doğru birinci sınıf bir yolculuğa çıkarır!"