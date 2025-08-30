30 Ağustos Zafer Bayramı Ruhu Çanakkale Kültür Yolu Festivali’yle Buluştu

Zaferin, direnişin ve bağımsızlığın simgesi olan "Geçilmez şehir" Çanakkale dördüncü kez festival coşkusuna ev sahipliği yaparken; şehitliklerden anıtlara, müzelerden kültür sahnelerine uzanan mirasını zafer ruhuyla geleceğe taşıyacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin en özel duraklarından biri olan Çanakkale, bu yıl da kültür, sanat ve coşkunun merkezi oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamıyla birleşen festivalin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir önemli mesajlar verdi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GELDİ

Bakan Yardımcısı Serdar Çam, konuşmasında Kültür Yolu Festivalleri'nin Türkiye'nin en geniş kültür-sanat hareketine dönüştüğünü belirterek, "2021'de başlayan yolculuğumuz bugün 20 şehre ulaşarak uluslararası bir marka haline geldi" dedi. Çanakkale'nin 4. kez festivale ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çam, Troya destanından Çanakkale Zaferi'ne uzanan tarihi mirasın bu organizasyonu daha da anlamlı kıldığını vurguladı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK YARIYIL PERFORMANSI

Festival kapsamında 34 noktada 400 etkinlik düzenleneceğini aktaran Çam, çocuklar ve gençlere özel tiyatro, drama, resim, müzik ve dans atölyeleriyle geleceğin sanatseverlerine ilham vermeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin turizmde ulaştığı rekorlara da değinen Çam, "2024'te 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada 4. sıraya yükseldik. 2025'in ilk yarısında ise 26 milyon ziyaretçi ve 25,8 milyar dolar gelirle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yarıyıl performansını yakaladık. Yıl sonunda ise 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefimize adım adım ilerliyoruz. Kültür Yolu Festivalleri'nin yanı sıra, Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi etkinliklerle kültür ve sanatı Anadolu'nun dört bir yanına yaymayı, zengin mirasımızı yaşatmayı ve görünür kılmayı amaçlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

VALİ TORAMAN: 'HALK FESTİVALİ SAHİPLENİYOR'

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise festivalin kısa sürede güçlü bir marka haline geldiğini vurguladı. Toraman, "Çanakkale halkı festivali sahipleniyor, büyük bir memnuniyet duyuyor. Bu sahiplenme hem Türkiye'de hem Avrupa'da Çanakkale'yi öne çıkarıyor" dedi. Festivalin bölgeye kattığı ekonomik ve kültürel katkılara dikkat çeken Toraman, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

'VATANDAŞIMIZ BU ETKİNLİKLERDE KENDİNİ BULUYOR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de festivalin Çanakkale için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi. Zafer Bayramı'na denk gelen etkinliğin manevi değerine vurgu yapan Kaşdemir, "Bu toprakları vatan yapan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların mirasını sanat ve kültürle yaşatıyoruz" dedi. Çanakkale halkının festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kaşdemir, "Geçtiğimiz yıllarda gördük ki, vatandaşlarımız bu etkinliklerde kendini buluyor, mutlaka bir parçası oluyor. Hatta farklı şehirlerden sadece bu festival için Çanakkale'ye gelenler var" diye konuştu.

Festivalin şehre ekonomik katkılar sağladığını da hatırlatan Kaşdemir, otellerin dolduğunu, işletmelerin hareketlendiğini, bunun da amaca ulaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN BİR PARÇASI

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nin yanı sıra Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi etkinliklerle kültürün daha geniş kitlelere ulaştırıldığını hatırlatan konuşmacılar, "Türkiye Yüzyılı vizyonu" çerçevesinde kültür, sanat ve turizmin bütünleştirici rolüne dikkat çekti.

DOKUZ GÜN SÜRECEK SANATLA DESTANSI YOLCULUK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayarak dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar her yaştan insana ve farklı ilgi alanlarına hitap eden yüzlerce etkinlikle şehre canlılık katacak. Festivalin ilk günü, Zafer Bayramı coşkusuyla düzenlenen coşkulu bir kortejle başladı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen bu etkileyici yürüyüş, Çanakkale'nin cadde ve meydanlarını şenlik alanına dönüştürerek hem zafer ruhunu hem de festival heyecanını en üst noktaya taşıdı. Çanakkale'de hayat bulan bu kültür ve sanat yolculuğu, müzikten tiyatroya, edebiyattan görsel sanatlara uzanan kapsamlı programıyla dokuz gün boyunca şehri sanatın ve coşkunun merkezi yapacak.