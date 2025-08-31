Londra'da "What Will Not Bend, Will Break" sergisi sanatseverlerle buluştu

29 Ağustos 2025'te açılışı gerçekleşen sergi, 10 Eylül 2025 tarihine kadar Londra'da ziyaret edilebilir.Eğilmeyen Şey, Kırılır doğayı sadece bir arka plan olarak değil, hafızanın aktif ve dönüşen bir öznesi olarak ele alır; tutan, yer değiştiren ve dönüşen bir varlık olarak görülür. Derinleşen ekolojik belirsizlikler ve hızlanan kentleşme bağlamında, sergi doğanın estetik veya işlevsel boyutlarının ötesinde nasıl algılandığını ve bu algıların kültürel ve kişisel hafızayı nasıl aktif biçimde şekillendirdiğini tartışmaya açar.Doğa burada romantik bir kaçış olarak değil, zamanın anlatıcısı olarak anlaşılır. Bu bağlamda sergi, doğa ile kent yaşamı arasındaki ilişkimizi sorgulayan bir diyalog başlatır; bilimsel rasyonaliteye ve teknolojik çözümlere her sorunun cevabı olarak duyulan inancın, çevreyle olan etik bağımızı nasıl zayıflattığını ve doğanın yalnızca yönetilip optimize edilecek bir sistem olarak görmeye ittiğini irdeler. Doğayı tabi ya da uzak bir konuma yerleştirmek yerine, ekolojik varlığın hâlâ baskın olduğu bölgelerde doğa, kültür ve sanat pratikler arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koyar. Bu bağlamlar, doğaya olan hayranlıktan öte; korku ve saygı arasında gidip gelen gerilimli bir etkileşim biçimini açığa çıkarır; bu gerilimler kolektif hafızayı ve günlük deneyimi şekillendirmeye devam eder.Eğilmeyen Şey, Kırılır doğayla kurduğumuz ilişkiyi yenilenmiş ve bedenlenmiş bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeyi amaçlar. Katılımcı sanatçıların fotoğraf, resim, heykel ve mekâna özgü yerleştirme gibi farklı medyumlar üzerinden geliştirdikleri pratikleri aracılığıyla sergi; doğayı bizimle birlikte düşünen, hisseden ve hatırlayan bir özne olarak tanıma yollarını araştırıyor.29.08 - 10.09.2025Hannah Kline, Jacqueline Roditi, Lucy XC Liu, Payidar Savaş, Polina Piëch, Sefa Çakır, Sophie Anne Wyth, Tanzer ArığSenem Çağla Bilgin- KeysPazartesi-Cuma 11:00 - 18:00Cumartesi 11:00-16:00Pazar KapalıSergi ücretsiz ziyaret edilebilir.36 Great Pulteney St, London W1F 9NS