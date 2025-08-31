Şehit Denizcilerimiz Anısına: 72 Yıl Sonra Dumlupınar’a Saygı Dalışı

4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar (D-6) denizaltısında, umutla kurtarılmayı beklerken şehit düşen 81 denizcimiz, bu kez derinliklerde yapılan anlamlı bir törenle yad edildi. "Vatan Sağolsun" sözleriyle milletimizin hafızasında ölümsüzleşen kahramanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale'nin sularında yeniden hatırlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'nin ortak organizasyonunda düzenlenen programda, 7 kişilik dalış ekibi 87 metre derinlikteki batığa dalış gerçekleştirdi. Aziz şehitlerimizin anısına hazırlanan, 81 şehidin isminin yazılı olduğu Dumlupınar armalı özel plaket Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Serdar Çam ve protokol üyeleri tarafından dalış ekibine teslim edilerek Nara Burnu açıklarındaki batığın bulunduğu noktaya bırakıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: "O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri 'Vatan sağ olsun' oldu."

Dalış programında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mavi vatanın bağrında yatan Dumlupınar şehitlerimiz için bir saygı dalışı gerçekleştirildi. Öncelikle böyle özel bir günde ve Türk milletinin kalbinde ebedi bir yer edinmiş olan Dumlupınar şehitlerimizi saygı ve rahmetle anmak için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir etkinlik gerçekleştirdik. 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nın derin sularında maalesef elim bir kaza sonucu batan TCG Dumlupınar denizaltımızdaki 81 Mehmetçiğimizin edebi kabrine dalgıçlarımız bir dalış gerçekleştirdiler. Görüntü aldılar. Bir kez daha o büyük kahramanları saygıyla ve hayırla yad ettik. Bu sadece bir dalış değil, o büyük kahramanları hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti. O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri 'Vatan sağ olsun' oldu. Bugünün vatanı sağ olan evlatlarının onları unutmadığını, unutmayacağını göstermek için de bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve inşallah onları asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Dumlupınar şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Bu özel dalış, yalnızca bir anma değil; Çanakkale ruhunu denizin derinliklerinde de yaşatan, şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştiren bir vefa duruşu olarak tarihe geçti.