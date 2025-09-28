Nuri Pakdil’in manevi mirasının izleri bu sergide

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Taksim Camii'ndeki "Nuri Pakdil ve Kudüs", İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas 1948 Sineması'nda "James Cameron'ın Sanatı" ve Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Eskizden Piksele Human Edition" ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Steve McCurry: The Haunted Eye" sergilerini ziyaret etti. "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisi, Kudüs'ün Müslümanlar ve İslam medeniyeti için taşıdığı kutsal anlamı, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve Kudüs davasına adanmış bir hayat süren Nuri Pakdil'in manevi mirasını sanatın evrensel diliyle anlatıyor.