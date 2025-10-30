Palau Sanat Platformu’nda Duo Stringscapes Gecesi

İstanbul, 25 Ekim 2025 — İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Palau Sanat Platformu, sezonun ikinci konserinde müzikseverleri arp ve gitarın büyüleyici uyumuyla buluşturdu. "Duo Stringscapes" başlıklı konserde sahne alan Güneş Hızlılar (arp) ve Tuna Tandoruk (gitar), klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan özel repertuvarlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 40 kişilik özel salonda gerçekleşen konserde, Feliu Gasull, Mario Castelnuovo-Tedesco, Enrique Granados ve Luigi Boccherini'nin eserleri seslendirildi. Oda müziğinin zarif atmosferi, izleyicilerin uzun süreli alkışlarıyla karşılık buldu.

Sanatçılar Hakkında

Güneş Hızlılar, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlayıp Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde tamamladı. Avrupa'dan Güney Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada solo, oda müziği ve orkestra konserleri verdi. Halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda arp sanatçısı olarak görev yapmakta ve sanatta yeterlik çalışmalarını sürdürmektedir.

Tuna Tandoruk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladığı eğitimini Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde tamamladı. Ulusal ve uluslararası festivallerde sahne almış, yarışmalarda ödüller kazanmıştır. Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, ayrıca farklı kurumlarda ustalık sınıfları vermektedir.

Yaklaşan Konserlerden Seçmeler

Palau Sanat Platformu, sezon boyunca oda müziğinin farklı enstrüman eşleşmelerinden oluşan özel konserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. 8 Kasım 2025 — Flüt & Piyano Konseri (Merve Başoğlu & Sarper Kaynak) Tüm sezon programı Palau Sanat Platformu'nun resmi iletişim kanallarından paylaşılacaktır.

Sanatı Yaşatan Bir Platform

Palau Sanat Platformu, geçmişin zarafetini bugünün enerjisiyle birleştirerek sanatı bir yaşam biçimine dönüştüren bir kültür köprüsü kurmayı hedefliyor.

"Palau'da sanat sadece izlenmez — yaşanır. Her notada bir gencin umudu yankılanır."

— Hacer Pala