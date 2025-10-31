“Çatlı” filminin Budapeşte’deki setinden ilk kareler geldi!

Gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan filmde Abdullah Çatlı'yı, Çatlı'ya benzerliği ile dikkat çeken eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe canlandırıyor.

Fransa ve Yunanistan sahnelerinin de yurt dışında çekileceği filmde dönemi yansıtan kostümler ve mekanlar prodüksiyon ekibi tarafından titizlikle hazırlandı. Filmde, Abdullah Çatlı'nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak görev alıyor.

Çatlı film ekibi, İstanbul'daki deneme çekimlerinin ardından, 29 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sete çıktı.

Filmde; Vedat İnceefe (Abdullah Çatlı), Şiva Behrouzfar (Meral Çatlı), Eren Vurdem (Ütücü), Ömer Kurt (Yetim Hakkı), Engin Benli (Albay Mazhar), Erdal Küçükkömürcü (Eytem), Turgay Tanülkü (Baba Çatlı), Şahine Hatipoğlu (Anne Çatlı), Hasan Küçükçetin (Damat Ercan), Cavit Çetin Güner (Solcu Ethem), Nizamettin Namidar (Servet Burçak), Ece Tengiz (Zarife) ve konuk oyuncu olarak Yunus Emre Yıldırımer (Zeki Çatlı) gibi usta oyuncular bir araya geldi. Filmde, Çatlı'nın kızı Selcen Çatlı'nın çocukluğunu Beyza Karabacak, ergenliğini Ekin Pasvanoğlu; Gökçen Çatlı'nın çocukluğunu Gülşen Mina Gümüş, ergenliğini Selin Görgülü canlandırıyor.



20 Mart 2026'da vizyona girmesi planlanan Çatlı'nın kreatif yönetmenliğini Onur Tan, Proje Danışmanlığını Ömer Faruk Sorak yapıyor. Onur Tan ve Nevzat Erkul'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek oturuyor.Çatlı filminin senaryo danışmanlığını Selcen Çatlı, konsept danışmanlığını ise Doç. Dr. Gökçen Çatlı yaparak bir ilke imza atıyorlar