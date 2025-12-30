Muhit, Dursun Çiçek dosyasıyla raflarda!

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Süleyman Unutmaz'ın "Gam Güzeli" isimli şiirini; İlker Nuri Öztürk'ün "Birinci Yeniçeri", Said Yavuz'un "Burkina, Bu Şiir Senin İçin" ve Yunus Karadağ'ın "İkinci Bakış" isimli şiiri takip ediyor. Gökhan Ergür, Aynur Dilber, Nurullah Genç, Mehmet Tepe, Fatih Şahin, Aziz Kağan Güneş, Tayfun Doğan, Emre Demir, Mehmet Aycı ve Sabiha İclâl Tiryaki bu sayının diğer şairleri.

İbrahim Tenekeci'nin "Unutulma Hakkı" isimli şiiri bu sayının arka kapağını süslüyor: "Dallarda yeniden başlarken hayat, / Baktım yaşamak unutmuş beni / İsmen seslenen sadece toprak."

Dursun Çiçek Dosyası

Dosyada Dursun Çiçek'in eserleri ve düşünce dünyası farklı yönleriyle ele alınıyor. Yazarın kitapları üzerine Bayram Bilge Tokel, Yusuf Yerli ve Mustafa İbakorkmaz yazarken İhsan Fazlıoğlu, Çiçek'in yolculuğunu "dağ-türkü-kitap" üçlemesi üzerinden değerlendiriyor. İbrahim Tenekeci "Dursun Çiçek'in Gayreti" başlıklı yazısında yakın tanıklığını paylaşırken dosya kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Dursun Çiçek, Muhammed Bâkır Köse'nin sorularını yanıtlıyor ve "Medine, dinin ete kemiğe büründüğü yerdir" diyor.

Öykü ve Deneme

Ocak sayısının öykü sayfalarını "Ses" isimli öyküsüyle Muhsin Macit, "Sessizliği Dağıtan Rüzgâr" isimli öyküsüyle Mustafa Uçurum zenginleştiriyor.

Mustafa Çiftci "Halı Yıkamak Artık Yasak Değil mi Melahat?" başlıklı yazısıyla su israfına dikkat çekerken Hasan Kaçan "Rüzgâr Kırdı Dalımı" başlıklı yazısında askerden dönüşüne dair bir hatırayı anlatıyor.

Soner Karakuş yazı dizisini "El Adl" ile sürdürürken Erol Göka "Umuda Yer Açmak" başlıklı yazısında umudun imkânlarını tartışıyor. Kemal Sayar, derin irfan geleneğinden ilhamla kaleme aldığı yazısında insanın niyet, eylem ve hikmet arasındaki bağını yeniden düşünmeye çağırıyor. Mehmet Dinç, "İnşadan Önce İfsattan Korumak" başlıklı yazısında sosyal, ahlâkî ve kültürel yapının sağlıklı biçimde inşası için önce mevcut bozulmaların tespit edilip önlenmesi gerektiğini vurguluyor. Halil İbrahim İzgi "Neşeyi Ararken" başlıklı yazısında modern hayatın hızında yitirdiğimiz toplumsal neşenin izini sürüyor. Harun Yakarer "Yunus'la Sohbet" başlıklı yazısında yalnızlığı, Yunus Emre'yle kurduğu içsel bir diyalog üzerinden ele alıyor. Hasan Mert Kaya "Kafiyeleri Seven Tarih-I" başlıklı yazısında Türkiye'de muhafazakârlığın 20. yüzyıldan 21. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan seyrini değerlendiriyor. Muhammet Enes Kala "Fazilete Sahip Olmanın ve Çıkmanın Kıymeti" başlıklı yazısında fazilet kavramını vicdan merkezli bir okumayla ele alırken Said Ercan "Sumud'un Vicdanında: Gazze'ye Yolculuk" başlıklı yazısında Gazze direnişi üzerinden bir vicdan muhasebesi sunuyor. Kâmil Yeşil "Yahudiler Türk Malları Boykotuna Ne Zaman Başladı?" başlıklı yazısında tarihsel veriler ışığında ekonomik boykotların arka planını ve siyasal bağlamını inceliyor. Selim Cerrah "Endişe Çağında Yurt Tutmak" başlıklı yazısında belirsizlik ve kaygının hâkim olduğu modern dünyada aidiyet, mekân ve kimlik kavramlarını yeniden düşünmeye çağırırken Âdem İnce "Sosyal Çöküşü Durduracak Güç: Şuurlu Gençlik", başlıklı yazısında toplumsal çözülmeye karşı bilinçli gençliğin rolünü ve imkânlarını tartışıyor. Ahmet Edip Başaran, Murat Erol ve Senai Demirci denemeleriyle; Arif Ay, Mehmet Şarman, Mustafa Özel, Turan Kışlakçı ve Yağız Gönüler kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya omuz veren diğer isimler oluyor.