Şiirle bayraklaşan hayatlar

Türk edebiyatının 'Milli Kalemlerinden' Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya'nın vefatının üzerinden 51 sene geçti. Bugün dahi eserleriyle Türk gençliğine istikamet belirleyen Arif Nihat Asya, 'Bayrak', 'Dua' ve 'Naat' şiiri gibi birçok eseriyle milli bilincin oluşmasında büyük katkı sağladı. Büyük şair, 5 Ocak 1975'te Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Fikir dünyamızın sembol şahsiyetlerinden olan şair Mehmet Akif İnan ise 6 Ocak 2000 tarihinde ebedi âleme irtihal etti. İnan, Müslümanların toplumun her alanında var olabilmesi için büyük gayret sarf etti. "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde" şiiriyle Kudüs şairi olarak hafızalarda yer etti.

MİLLİ HİSLERİN TERCÜMANI

Adana'nın kurtuluşu için kaleme aldığı "Bayrak" adlı şiiriyle tanınan ve "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, askerlik sürecinde Türklerin anavatanını vurgulamak için 'Asya' soyadını aldı. 14 yıl boyunca öğretmenlik görevinde bulunan Asya, Mevlevi şeyhliği de yaptı. 1950-1954 yılları arasında 9. Dönem Adana Milletvekili olan milli şair, 5 Ocak 1975 tarihinde hayata veda etti.

KUDÜS'ÜN ŞAİRİ

İsrail'in, Kudüs'e yönelik yıllardır süren saldırılarına ilişkin duygularını "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde/Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu/Götür Müslüman'a selam diyordu/ Dayanamıyorum bu ayrılığa/Kucaklasın beni İslam diyordu" dizeleriyle haykırdığı için "Kudüs Şairi" olarak anılan Mehmet Akif İnan'ın, vefatının üzerinde 26 yıl geçti. Türk edebiyatının "Yedi Güzel Adam"ından biri olarak bilinen İnan, aynı zamanda sendikacı kimliğiyle de öne çıktı. Usta kalem, 6 Ocak 2000 tarihinde vefat etti.