Melis Fis 1 yılda 81 ilde konser veren ilk kadın müzisyen oldu!

"Meloturne 2025" ile Türkiye Turu "Meloturne 2025 Türkiye" adı verilen turne kapsamında Melis Fis ve ekibi, bir yıl boyunca ülkenin doğusundan batısına uzanan kapsamlı bir konser takvimi yürüttü. Büyükşehirlerdeki konser salonlarından Anadolu'daki çeşitli sahnelere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen turne, Türkiye genelinde tamamlanan en kapsamlı konser serilerinden biri oldu.

MÜZİSYEN BİR AİLEDEN GELİYOR

18 Eylül 2001 doğumlu olan Melis Fis, piyano öğretmeni bir anne ve müzisyen bir babanın kızı olarak çocukluğundan itibaren müzik eğitimi aldı. Kadıköy Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunu olan Fis, aynı zamanda London College of Music piyano sertifikalarına sahip. Sanatçı, gitar, piyano, solfej ve dans eğitimleriyle kariyerine akademik bir zemin oluşturdu.

DİJİTAL PLATFORMLARDAN SAHNEYE

Müzik kariyerine sosyal medyada paylaştığı cover videolarıyla başlayan Melis Fis, 2019 yılında yayımladığı "Dur Diyemem" adlı ilk teklisiyle profesyonel müzik dünyasına adım attı. Serdar Ortaç ve Ben Fero gibi isimlerin şarkılarına yaptığı yorumlarla tanınırlığını artıran şarkıcı, daha sonra kendi bestelerine odaklandı.

24 Kasım 2023'te yayımlanan ve pop, rock, rap gibi farklı türleri barındıran ilk albümü "Melodram" ile diskografisini genişletti.

Fis, 81 ili kapsayan turnesi boyunca konser sonlarında dinleyicileriyle bir araya gelerek turneyi tamamladı.