“Unsettled” sergisinin açılışı, Vision Art Platform çatısı altında GQ Türkiye ile gerçekleşti

Vision Art Platform'un yeni grup sergisi "Unsettled", 14 Mart 2026 tarihine kadar Akaretler No:35'teki Vision Art Platform'da ziyaret edilebilecek.

"UNSETTLED" SERGİSİ 9 SANATÇININ ESERLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Küratörlüğünü Gary Sangster'in üstlendiği sergi; Hauser & Wirth, Gladstone Gallery, David Zwirner ve Ivorypress gibi uluslararası ölçekte saygın galerilerle temsil edilen sanatçıların yanı sıra, çağdaş sanat sahnesinde önemli üretimleriyle öne çıkan isimleri aynı çatı altında buluşturuyor. Rodney Graham, Gary Simmons, Carrie Mae Weems, David Maisel ve Stan Douglas'ın yanı sıra Judith Barry, Debra Dawes, Merilyn Fairskye ve Mairéad McClean'in eserlerinden oluşan seçki, farklı coğrafyalardan gelen güçlü anlatıları bir araya getiriyor.

"Unsettled", iklim krizi, nükleer yayılma, post-kolonyalizm, çatışma, göç, ırkçılık, toplumsal cinsiyet ve din gibi güncel ve yakıcı meseleleri; fotoğraf, resim, heykel ve video gibi farklı disiplinler aracılığıyla ele alıyor. Sergide yer alan eserler, çağdaş yaşamın yüzeyinde ve altında işleyen güçlere eleştirel bir bakış sunarken, izleyiciyi gerçek dünya ile yeni bir estetik karşılaşmaya davet ediyor.