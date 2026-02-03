Yepyeni çizgi diziler Minika’da!

MinikaÇOCUK'ta izleyiciyle buluşan Cuquin ile Keşfet, oyunun yön verdiği renkli bir dünyaya kapı aralıyor. Renkler, sayılar, hayvanlar, araçlar, meyveler… Oynarken keşfedecek çok şey var! Her bölümdeki mini şarkılarla yeni bilgileri öğrenmek çok daha kolay. Cuquin'in dünyasında paylaşmak, dostluk ve birlikte hareket etmek ise oyunun en keyifli parçaları!