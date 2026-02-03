Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 3.02.2026 13:55 Son Güncelleme: 3.02.2026 14:00

Yepyeni çizgi diziler Minika’da!

Minika, Şubat ayında MinikaÇOCUK ve MinikaGO kanallarında yepyeni çizgi dizileri izleyicileriyle buluşturuyor. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren, merak ve keşfetmeyi destekleyen, çocukları “ben de yapabilirim” düşüncesine teşvik eden içerikler Minika ekranlarına geliyor.

MinikaÇOCUK'ta izleyiciyle buluşan Cuquin ile Keşfet, oyunun yön verdiği renkli bir dünyaya kapı aralıyor. Renkler, sayılar, hayvanlar, araçlar, meyveler… Oynarken keşfedecek çok şey var! Her bölümdeki mini şarkılarla yeni bilgileri öğrenmek çok daha kolay. Cuquin'in dünyasında paylaşmak, dostluk ve birlikte hareket etmek ise oyunun en keyifli parçaları!

MinikaÇOCUK'un bir diğer yepyeni çizgi dizisi Mini Kahramanlar Ormanda, hayal gücünün izinden giden oyunlarla izleyicileri doğayı keşfetmeye davet ediyor. Dört yakın arkadaşın gizli ağaç evdeki buluşmaları, ormandaki her detayı oyunun bir parçasına dönüştürüyor. Kahramanlarımızın kendine has yetenekleri ve özellikleri, oyunun her anına farklı bir renk katıyor. Farklılıklarıyla güçleniyor, birlikte hareket ederken çok eğleniyorlar.

MinikaGO ekranlarında yer alan yeni içerik Eğlenceli Bilim, günlük hayatta karşılaşılan olayları eğlenceli denemelerle açıklamanın yollarını buluyor. Evde yapılabilecek uygulamalar ve beklenmedik sonuçlar, çocuklarda izlerken deneme isteği oluşturuyor ve bilimi anlaşılır hale getiriyor.

MinikaGO'nun yepyeni içeriklerinden Eğlenceli Matematik ise matematiği hayatın içinden örneklerle hem görünür hem de kolay öğrenilir hale getiriyor. Tahminler, ölçümler, görsel oyunlar, pratik yollar Eric'in kendine özgü anlatımıyla bir araya gelirken; matematik denemesi kolay, anlaması keyifli bir oyuna dönüşüyor.

