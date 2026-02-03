Yepyeni çizgi diziler Minika’da!

MinikaÇOCUK'un bir diğer yepyeni çizgi dizisi Mini Kahramanlar Ormanda, hayal gücünün izinden giden oyunlarla izleyicileri doğayı keşfetmeye davet ediyor. Dört yakın arkadaşın gizli ağaç evdeki buluşmaları, ormandaki her detayı oyunun bir parçasına dönüştürüyor. Kahramanlarımızın kendine has yetenekleri ve özellikleri, oyunun her anına farklı bir renk katıyor. Farklılıklarıyla güçleniyor, birlikte hareket ederken çok eğleniyorlar.
MinikaGO'nun yepyeni içeriklerinden Eğlenceli Matematik ise matematiği hayatın içinden örneklerle hem görünür hem de kolay öğrenilir hale getiriyor. Tahminler, ölçümler, görsel oyunlar, pratik yollar Eric'in kendine özgü anlatımıyla bir araya gelirken; matematik denemesi kolay, anlaması keyifli bir oyuna dönüşüyor.