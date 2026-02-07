Binlerce yıllık kültür sanata dönüştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı keçe sanatçısı Nur Sağlamer, Türk medeniyetinin binlerce yıllık tarihini keçe sanatıyla anlatıyor. İstanbul'daki kariyerini bırakarak 1999'da Antalya'nın Kumluca ilçesindeki dağ köyüne yerleşen ressam, yazar ve tasarımcı Sağlamer, doğadan ve mitolojiden ilham alarak tuval, taş ve ahşap üzerine eserler üretiyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sağlamer, Orta Asya'dan bu yana göçebe kültürün önemli bir mirası olan ve bugün yok olmaya yüz tutan keçe sanatına yoğunlaştı. Sağlamer, 1,5 yıl süren çalışma sonunda Türk medeniyetinin tarihsel yolculuğunu keçe tablolarla anlatan koleksiyon hazırladı.