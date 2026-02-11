Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:02 Son Güncelleme: 11.02.2026 15:24

İstanbul’da yıldızlar geçidi! Vogue ve Opel gecesine ünlüler akın etti

Türkiye’nin en iyi moda ve lüks yaşam stili dergisi Vogue Türkiye ile Alman otomotiv devi Opel, görkemli bir Vogue Club Party ile yeni sezona "merhaba" dedi.

Vogue Türkiye ile Opel Türkiye işbilirliği ile gerçekleşen, Vogue Club Party'de moda, spor ve sanat dünyasından davetlileri bir araya getirdi. Opel'in cesur ve yalın tasarım anlayışını yansıtan yeni Grandland Elektrik AWD modelinden ilham alan gecede, "GoGrand" mottosu her detayda kendini hissettirdi.

SANAT VE SPOR DÜNYASI BİR ARADA

Vogue Türkiye ve Opel Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Opel'in marka yüzü Çağla Şikel renk kattı. Ünlü model, oyuncu ve sunucunun yanı sıra misafirler arasında spor dünyasından İbrahim Kutluay, Yunus Emre Başar, Marina Markova, Arina Fedorovtseva, İrem Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Ahmet Tümer de vardı. Sanat camiasından ise Can Bartu Arslan, Alper Saldıran, Utku Ateş, Sena Mia Kalıp, Bora Cengiz, Cansel Elçin, Utku Coşkun, İdil Sivritepe ve Gürgen Öz, şık ve sportif görünümleriyle dikkat çekti.

Etkinlikte sergilenen yeni Opel Grandland Elektrik AWD, tamamen elektrikli sürüş deneyimini dört tekerlekten çekiş sistemiyle birleştirerek performans ve verimliliği bir araya getirmek için tasarlandı. Gelişmiş sürüş destek teknolojileri, modern tasarım dili ve konfor odaklı özellikleriyle dikkat çeken model, şehirli ve aktif yaşam tarzına hitap eden yapısıyla davetliler tarafından yakından incelendi. Vogue Club Party'nin enerjik atmosferinde gerçekleşen eğlenceli etkinlik, müzik ve özel sunumlarla gecenin ilerleyensaatlerine kadar devam etti.

