GQ Türkiye’den Ceylan Splend’or Uludağ’da özel bir kaçış deneyimi

10-12 Şubat tarihleri arasında GQ Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen, lezzetin, iyi müziğin, dostluk ve sohbetin başrolde olduğu bu üç günlük kış kaçamağında Ceylan Splend'or Uludağ, yalnızca kayak meraklılarının değil, şehirden kaçarak beyaz örtüsünde huzur arayan, konfor, doğa ve gastronomi tutkunlarının da vazgeçilmez adresi olduğunu kanıtladı.

Etkinliğe katılan Nil Sude Albayrak, Hayal Köseöğlu, Nezir Çınarlı, Demirhan Demircioğlu, Ege Erkal, Eylül Tumbar, Taha Baran Özbek, Yılmaz Bayraktar, Alper Saldıran gibi ünlü isimler, keyifle geçen üç günün tadını bembeyaz pistlerde kayarak, Uludağ'ın havasını soluyarak, zihinlerini boşaltarak, lezzetli tadımlar yaparak ve bol bol eğlenip şömine başında sohbet ederek çıkardılar.

Her detayın özenle tasarlandığı etkinlik, spor, müzik, gastronomi ve modanın kesiştiği, kalpleri ısıtan bir deneyime ev sahipliği yaptı. GQ Türkiye ailesi, dostluk, şıklık ve kış enerjisini bir araya getirerek kar tatili konseptine seçkin imzasını bir kere daha attı. Misafirler otelden, buz gibi havanın sıcacık anlarla buluştuğu unutulmaz bir hikâyeyle ayrıldı.