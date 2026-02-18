Türkiye’nin köklü kültür birikimi korunmalı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından düzenlenen toplantıda, kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Fatih Belediye Binası'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala'nın katılımıyla yapılan toplantıya sanatçılardan Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ali Saydam, Prof. Dr. Ümit Memiş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin köklü kültür birikiminin korunması, kültürel üretimin desteklenmesi ve sanat alanında sürdürülen çalışmaların daha güçlü bir zeminde ilerlemesine yönelik başlıklar ele alındı. Kültür politikalarının yerel ve ulusal ölçekte etkin şekilde uygulanabilmesi, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması yönünde yürütülen çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ŞART

Toplantı kapsamında söz alan Fatih Belediye Başkanı Turan, ilçede yürütülen somut ve soyut kültürel miras çalışmalarına ilişkin bilgi vererek şunları söyledi: "Fatih, binlerce yıllık medeniyet birikiminin merkezidir. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarla hem somut kültürel mirası ihya ediyor hem de geleneksel sanatlarımızı ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Kültür politikalarının yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği içerisinde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bu toplantının kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımıza katkı sunmasını temenni ediyorum."