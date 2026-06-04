Göreme’de gece müzeciliği başlıyor! Kapadokya artık geceleri de aydınlanacak!

Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesinde 214, Paşabağları Ören Yerinde 238, Zelve Açık Hava Müzesinde 135 ve Erdemli Vadisinde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılacak. Göreme Açık Hava Müzesinin aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla bugün başlayan çalışmalar haziran ayı içerisinde diğer alanlardaki uygulamalarla tamamlanacak.

Bölgenin varoluşunu ve burada yaşamış medeniyetleri sanal gerçeklik desteğiyle yeniden canlandıracak video haritalama (mapping) sisteminin de planlandığı çalışmalar kapsamında, kaya yüzeylerinin özgün ayrıntıları vurgulanırken Kapadokya'nın tarihî ve doğal silueti gece saatlerinde de ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.

Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son yıllarda önem verilen gece müzeciliği vizyonunun önemli bir parçasını oluştururken ziyaretçiler, Kapadokya'nın benzersiz atmosferini gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfetme imkânına sahip olacak.