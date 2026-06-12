Sofra dergisi Kaz Dağları’nın üreticilerini aynı sofrada buluşturdu!

Sofra Dergisi, 8 Haziran'da Nadas Kaz Dağları ev sahipliğinde düzenlediği Kaz Dağları Üreticileri ile Aynı Sofrada etkinliğiyle bölgenin üreticilerini, şeflerini, gastronomi yazarlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Kaz Dağları'nın doğal zenginlikleri ve üretim kültürünü odağına alan buluşma, yerel üretimin gastronomi ve turizm ekosistemindeki değerini görünür kılan önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.



Etkinlik kapsamında gastronomi dünyasının farklı paydaşları, bölgenin üreticileriyle bir araya gelerek Kaz Dağları'nın ürünlerini, üretim hikâyelerini ve gastronomik potansiyelini yakından tanıma fırsatı buldu. Aynur Tattersall, Nedim Atilla, Kübra Sultan Yüzüncüyıl ve Nazım Tanrıkulu'nun da katıldığı program, üreticiler ile gastronomi dünyasının temsilcileri arasında bilgi paylaşımına ve yeni iş birliklerine zemin hazırladı.



Nadas Kaz Dağları Genel Müdürü Hande Gündoğar, yerel üreticilerin emeklerini görünür kılan ve üretim kültürünü destekleyen bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek, bölgenin gastronomi potansiyelini daha geniş kitlelerle buluşturmanın değerini vurguladı.



Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Sinanoğlu ise bölgenin üreticilerini, yazarlarını ve gastronomi dünyasının farklı paydaşlarını aynı sofrada buluşturabilmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. Sinanoğlu, paylaşılan hikâyelerin, kurulan yeni bağların ve samimi sohbetlerin buluşmayı daha da anlamlı kıldığını ifade ederek, Sofra Dergisi olarak üreticilerin yanında olmaya, onların emeklerini ve hikâyelerini paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

YEREL ÜRÜNLERDEN OLUŞAN ÖZEL MENÜ

Etkinliğin gastronomi bölümünde konuk şef Özge Şahin, Sofra Dergisi Şefi Ali Can Sabunsoy ve Nadas Kaz Dağları Şefi Çağatay Ateş, bölgenin üreticilerinden temin edilen ürünlerle özel bir tadım menüsü hazırladı.

Katılımcılar için hazırlanan menü; tuzda pişmiş padron biberi, ekşi mayalı köy ekmeği ve domatesle başladı. Şarküteri tabağı, karamelize soğanlı kabak çiçeğinde taze iç bakla favası, vişneli enginar, tepme peynir ve kaymak kreması, Kaz Dağları'nda bahar esintisi salatası, nar ekşili soğanlı yoğurt ve bahar pilavı ile devam etti. Ana yemekte Nadas keşkeği ile ağır ateşte pişmiş kuzu ve atalık tohum buğday çektirmesi sunulurken, tatlı bölümünde ise çıtır baklava yufkası, Antep fıstıklı krema, çikolatalı crumble ve karadut dondurma yer aldı.

ÜRETİCİLERİN EMEĞİ SOFRAYA TAŞINDI

Etkinlik boyunca Kaz Dağları'nın üretim kültürünü yaşatan yerel üreticiler, ürünlerini ve üretim hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Sofrada; Slow Food İda Başkanı ve buğday üreticisi Mustafa Alper Ülgen'in atalık tohumlardan ürettiği buğdaylar, Ferit ve Gudrun Uzunoğlu'nun İdamera Organik Tarım markasıyla ürettiği süt ürünleri, Bülent Özgören'in Gemedere Peynirleri, Nurlan Yusifov ve Elvira Taushkanova'nın Buta Assos Zeytinyağı, Hacer Arıkan'ın Hane 41 Organik Tarım'da yetiştirdiği kuşkonmazlar, Süleyman Uysal'ın Nadas Kazdağları, Nadas Fırın ve Uysal Et Ürünleri çatısı altında sunduğu ürünler, Şahin Erhan'ın Paleo Tarım markasıyla yetiştirdiği ürünler, Özlem Yurtseven'in Troas Arıcılık bal çeşitleri, Nurper Özcan'ın Fratelli Cheese markasıyla hazırladığı tepme peyniri ve Halil Sucu'nun Özgün Zeytincilik markasıyla ürettiği zeytinyağları yer aldı.

Etkinliğin tatlı finali ise Seyithan Daştan'ın temsil ettiği Edremit'in köklü markalarından Tıflıpaşa Helvacısı'nın geleneksel lezzetleriyle yapıldı.

YEREL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ İÇİN ORTAK ÇAĞRI

Kaz Dağları Üreticileri ile Aynı Sofrada etkinliği, yerel üretimin yalnızca gastronominin değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizmin, kırsal kalkınmanın ve kültürel mirasın korunmasının da temel unsurlarından biri olduğunu ortaya koydu.

Üreticiler, şefler, gastronomi yazarları ve sektör profesyonellerinin aynı masa etrafında buluştuğu organizasyon, yerel ürünlerin değerinin artırılması, üretim kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve gastronomi turizminin güçlendirilmesi açısından önemli mesajlar verdi.

Sofra Dergisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu özel buluşma, Kaz Dağları'nın zengin biyoçeşitliliğini, üretim mirasını ve gastronomik değerlerini görünür kılarken, yerel üreticilerin hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yerel üreticilerin desteklenmesi, sürdürülebilir gastronomi anlayışının yaygınlaşması ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi adına benzer buluşmaların önemine dikkat çekilen etkinlik, Kaz Dağları'nın üretim kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sundu.

Sofra Dergisi, yerel üretimin görünürlüğünü artırmak ve üretici hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla bu etkinlik modelini önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör