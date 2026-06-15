Trabzon’un tatları hafızaya kazındı! Trabzon pidesi ve Hamsiköy sütlacı büyük ilgi gördü

KARADENİZ LEZZETLERİ FESTİVAL SOFRALARINDA

Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından geliştirilen "Lezzet Noktası" projesi çerçevesinde Trabzon mutfağına özgü lezzetleri menüsünde barındıran restoranlar danışma kurulu tarafından seçildi. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası ile şimdiye kadarki en geniş gastronomi seçkisine ulaşan kent, gastronomi turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Festivalin gastronomi programına ev sahipliği yapan Şef Erşan Yılmaz ile konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat ve Gökhan Ali Çamkerten, Ortahisar'dan Akçaabat'a, Maçka'dan Sürmene'ye, Uzungöl'den Yomra'ya, Vakfıkebir'den Araklı'ya uzanan rotada Trabzon'un öne çıkan lezzet duraklarını ziyaret etti.