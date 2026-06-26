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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Kültür turizmine farklı soluk

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gece Müzeciliği' uygulaması, kültür turizmine yeni bir soluk kazandırdı. Türkiye genelinde birçok müze ve ören yerinin gece kapılarını açmasıyla birlikte ziyaretçiler, tarihi mekânları gün batımından sonra farklı bir atmosferde deneyimleme fırsatı buluyor. Bu konsepti yurt içinde Ege ve Akdeniz rotalarına taşıyan Prontotour, misafirlerini her akşam farklı bir müze ve ören yerinde tarihle buluşturuyor. Böylece gezginler, Ege ve Akdeniz'in tarihi zenginliklerini gece ışıklandırmaları, özel etkinlikleri, müzik performansları ve farklı deneyimlerle keşfetme fırsatı yakalıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kültür turizmine farklı soluk
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