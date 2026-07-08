SOFRA Dergisi, Uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivali’nde yoğun ilgi gördü

Balıkesir'de 2-3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından uluslararası boyuta taşınan ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları, sektör temsilcileri ile aromaterapi tutkunlarını bir araya getiren festival dört gün boyunca yoğun ilgi gördü. Birleşik Krallık, İrlanda, Amerika Bileşik Devletleri, Belçika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinden davetlinin katılımıyla gerçekleşen festivalde kurulan stantlar ziyaret edildi. Aromaterapinin şifalı dünyasına eşsiz bir yolculuğun gerçekleştiği festivalde, aromaterapi tutkunları, seminerlerle farkındalığını artırırken, her güne özel düzenlenen konserlerde doyasıya eğlendi.

SEMİNER VE ATÖLYELER DİKKAT ÇEKTİ

SOFRA Dergisi'nin standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'in de renk kattığı Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali'nde; TÜBİTAK ve ulusal platformlarda ödül almış ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin yer aldığı "Balıkesir'in Mucitleri Bilim Sergisi" ziyaretçileri ağırladı. Balıkesir Ritim Atölyesi ve Balıkesir Kent Orkestrası'nın eşsiz performansıyla renklenen festivalde alanında uzman isimler tarafından seminerler düzenlendi. Şehrin tanıtımına katkı sunan festival süresince çok sayıda yerli ve yabancı turist Balıkesir'in eşsiz güzelliklerini de keşfetme fırsatı buldu. Yerel ve uluslararası firmaların açtığı stantlarda güvenilir ve doğal ürünlere doğrudan erişim sağlayan ziyaretçiler, atölye çalışmalarıyla aromatik ve şifalı bitkileri de yakından inceleme fırsatı buldu. Balıkesir'in bereketli toprakları ve eşsiz coğrafyasında şifalı bitkilerin dünyasını yakından tanıma fırsatı bulan konuklar birbirinden keyifli atölye, seminer ve etkinliklere katılırken konser programlarıyla da doyasıya eğlendi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN FESTİVALE TAM NOT

Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin çok keyifli ve verimli geçtiğini söyleyen sevilen oyuncu Öznur Serçeler, "Çok verimli, çok güzel şeyler öğrendiğimiz ve alanında uzman kişilerden yeni bilgiler edindiğimiz bir festivaldi. Tarlalarda çok güzel hasatlar yaptık. Benim kendi adıma keyif aldığım, yeni şeyler öğrendiğim çok güzel bir festivaldi oldu." sözleriyle festivali değerlendirdi.

"ÇOK GÜZEL VE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİK"

Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin çok keyifli ve verimli geçtiğini söyleyen vatandaşlar, "Gerçekten çok etkileyici. Bu kadar ilgi olması ve bu kadar stant olması harikaydı. Biz çok beğendik. Bu yaz günlerinde çok güzel bir etkinlik olmuş. Dolu dolu ve güzel bir program sıralaması vardı. Atölyelerden seminerlere ve konserlere kadar her an çok güzeldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a çok müteşekkiriz, çok minnettarız. Hem etkinlik kaliteli hem insanlar çok sıcakkanlı. Organizasyon da çok iyi." Sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör