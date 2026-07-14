ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu! Bakan Ersoy: "Tarih sayfalarındaki boşlukları dolduruyoruz"

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kültür varlıklarının korunması alanında ABD ile yürütülen iş birliğinin son yıllarda çok sayıda eserin ana vatanına dönmesini sağladığını belirten Ersoy, 2021 yılında imzalanan Kültür Varlıklarına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın bu mücadelede önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Mutabakatın bu yıl yeni bir beş yıllık dönem için uzatıldığını açıklayan Ersoy, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin güçlenerek devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu dile getirdi.