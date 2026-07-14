Gaziantep’e yeni kongre, kültür ve fuar merkezi için ilk adım atıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat merkezlerinden kütüphanelere, müzelerden diğer kültürel yapılara kadar hayata geçirilen her projede insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak gerek kültür ve sanat merkezleri olsun gerekse kütüphane yahut müzeler, inşa ettiğimiz her eserin insanımızın hayatına değer katmasını, zamanını hem keyifli hem verimli kullanmasına olanak sağlamasını, hangi alana özel inşa edilirse edilsin bilgiye, kültüre ve sanata yer vermesini ve öğrenme, eğlenme, deneyimleme gibi beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Bu sebeple daima sosyal yaşam alanı konseptini hayata geçiriyor, her yaş ve kesimin uğrak yeri olacak kurumsal yapılar vücuda getiriyoruz."