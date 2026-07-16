Türkiye Kültür Yolu Festivali, Konya’nın tarihi ve kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturacak!

Konya'nın, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin evrensel hoşgörü ve insanlık mirasının yaşatıldığı kadim bir şehir olmasının yanı sıra, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden Çatalhöyük gibi dünya mirası değerleriyle medeniyet tarihinin en önemli duraklarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, festival boyunca gerçekleştirilecek konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla Konya'nın tarihsel, kültürel ve manevi zenginliğinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.