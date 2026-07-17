UNESCO, Filistin’e ait 12 eseri listeye aldı

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 12 yeni alanın eklendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 12 yeni yerin eklenmesiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Filistin miras alanı sayısının 23'e yükseldiği belirtildi. Yeni alanların Filistin'in UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliği ile işbirliği içinde kaydedildiği aktarılan açıklamada, bunun Filistin mirasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmeyi ve kültürel ile doğal çeşitliliğini ortaya koymayı amaçladığı ifade edildi. İsrail'in Filistin miras alanlarını hedef aldığı ve sürekli baskı yaptığı ifade edilen açıklamada, Filistin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki tarihi ve kültürel alanların, İsrail'in sahadaki uygulamaları ile tarihi değere sahip alanlar üzerindeki idari kontrolünü genişletme girişimlerine maruz kaldığını belirtiyor.

İŞGALİ ARTIRIYORLAR

İsrail son aylarda, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastiya, Beytüllahim'in güneyindeki Süleyman Havuzları ve El Halil'deki Harem-i İbrahim'i de Filistinlilerden izole etmeyi ve işgalini güçlendirmeyi amaçlayan girişimler sergiliyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Haziran ayında Harem-i İbrahim çevresindeki planlama ve inşa yetkilerinin El Halil Belediyesi'nden İsrail yönetimine devredildiğini açıklamıştı. AA