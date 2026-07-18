Çatalhöyük’ten Mevlâna’ya uzanan kültür yolculuğu Konya’da başladı! Konya dokuz gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

53 LEZZET NOKTASI KONYA'NIN GASTRONOMİ MİRASINI TANITIYOR

Festival kapsamında oluşturulan 53 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Konya'nın Selçuklu'dan günümüze uzanan köklü mutfak kültürüyle buluşturacak. Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerine yayılan gastronomi rotası; etli ekmek, fırın kebabı, bamya çorbası, tirit, Mevlana şekeri ve höşmerim gibi kentin simge lezzetlerinin yanı sıra geleneksel esnaf lokantalarından tatlı duraklarına uzanan zengin bir seçki sunacak. Yerel işletmeleri görünür kılmayı ve Konya'nın gastronomi mirasını sürdürülebilir biçimde tanıtmayı amaçlayan proje, festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.

Festivalin gastronomi programında ev sahibi olarak MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu yer alırken; konuk şefler Eren Kaşıkçı, Yılmaz Seçim ve Beyza Huri Aydın ile gastronomi yazarı Ebru Erke de festival kapsamında düzenlenecek gastronomi programlarında yer alacak, 18-19 Temmuz tarihlerinde Lezzet Noktalarını ziyaret ederek Konya'nın gastronomi mirasını daha geniş kitlelere tanıtacak.