Konya’nın kültür mirası dünyaya tanıtılacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 18-26 Temmuz tarihleri arasında Konya, konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden yaşayan miras programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin şehri olan Konya, tarihi mirası, manevi atmosferinde her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunacak.

MÜZİKLE ŞENLENECEK

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden Çatalhöyük gibi dünya mirası değerleriyle medeniyet tarihinin en önemli duraklarından biri olan Konya'daki festival kapsamında ücretsiz konserler gerçekleştirilecek. "Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda Opera Anadolu'da" konseri, Semâ Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği Dinletisi, "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" programı ve "Ölümüne Cinayet" tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında oluşturulan 53 Lezzet Noktası'nda yer alan restoranlar ve yerel işletmeler, Konya mutfağının özgün lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Ünlü şefler de festivalin konukları arasında bulunacak. Etli ekmekten fırın kebabına, bamya çorbasından tiride, Mevlana şekerinden höşmerime uzanan zengin lezzetler de festivalde yerini alacak.