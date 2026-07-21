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Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:41

İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Türkiye’de Buluştu

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanya’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle bir yardım konseri projesi hayata geçirildi.

İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Türkiye’de Buluştu
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Taksim Meydanı'nda yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) turneye başlayan seçkin repertuarlı konser, 12-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Antalya ve Bodrum'da üç konserini tamamladı. AKM'de gerçekleştirilen ilk konserin sonunda, İspanyol heyet sanatçılara çiçek hediye etti. Konserlerde tango, bolero ve şarkı yazarı geleneği gibi İspanyol ve Latin Amerika müziğinin türlerinden oluşan şarkılar Alejo Falces tarafından seslendirildi. Rustam Rahmedov'un orkestra şefliği ve piyano performansıyla yönettiği konserde, Nazik Rahmedova keman, Burak Noyan kontrbas, Mert Baycan perküsyonun başında performans gösterdi. Müziği kültürlerarası bir köprü olarak öne çıkaran bu projeden elde edilen gelir, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak.

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#ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ #TAKSİM MEYDANI #İSPANYOL

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İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri Türkiye’de Buluştu
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