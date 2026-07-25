Aspendos’ta 2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıktı!

Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi güzergâh ortaya çıkarıldı

Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.