Vision Art Platform Londra'da "Botanicals" sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Açılışı 16 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de gerçekleştirilen sergi, 14 Ağustos 2026 tarihine kadar platformun "34 Mortimer Street, Londra" adresindeki mekanında ziyaret edilebilecek.

Ackroyd & Harvey, Benjamin Jones, Rosemary Laing, Wendy McMurdo, Eamon O'Kane ve Deirdre O'Mahony'nin eserlerini bir araya getiren "Botanicals", bitki yaşamı ile insan arasındaki çok katmanlı ve simbiyotik ilişkiye odaklanıyor.

Bitkileri yalnızca doğanın estetik bir unsuru olarak değil, insan yaşamını şekillendiren vazgeçilmez ve sürekli dönüşen bir kaynak olarak ele alan sergi; doğa, kültür, ekoloji ve insan müdahalesi arasındaki ilişkileri çağdaş sanatın sunduğu farklı bakış açıları üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Fotoğraf, resim, çizim ve hareketli görüntü gibi farklı mecralarda üretilen eserler aracılığıyla sergi; hızla değişen bilimsel, teknolojik ve toplumsal koşullar içerisinde insanlığın bitki yaşamıyla kurduğu bağı ve bu ilişkinin taşıdığı anlamları sorgulamaya açıyor.

KAVRAMSAL İÇERİĞİ TIBBİ VE ESTETİK SINIRLARIN ÖTESİNE TAŞIYOR

Genel olarak doğrudan bitkilerden elde edilen maddeler, özler veya bitki parçaları olarak bilinen ve bütünsel tıptan cilt bakımına, yiyecek-içecek üretiminden esenlik alanlarına kadar geniş bir sektörde kullanılan "botanicals" terimi, sergi bünyesinde bilimsel ve terapötik sınırlarının ötesine taşınıyor.

Bir çağdaş sanat sergisi olan "Botanicals", terimin bu işlevsel kapsamını imgeler ve sanat alanına doğru genişleterek insanlarla bitki yaşamı arasındaki simbiyotik ilişkiye dair yeni sorular ortaya koyuyor. Botanik veya fitolojinin doğrudan bilimsel programlarına bağlı kalmayan sergi, aynı zamanda yalnızca estetik bir çerçevede de işleniyor.

Çalışmalar; algı, duyusal estetik, görsel biçim ve eleştirel düşünce gibi çağdaş sanatın ortak kavramları üzerinden şekilleniyor. Sergi, kasıtlı bakış açıları dayatarak diyaloğu sınırlandırmak yerine, bitki yaşamı ve insanlık üzerine etkileşime geçmeye ve düşünmeye yönelik açık uçlu bir davet sunuyor.