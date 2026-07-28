Öğrenciler kazarken tesadüfen çıktı! 400 yıllık gizem böyle çözüldü

BİLİM İNSANLARININ CEVABINI ARADIĞI O KRİTİK SORU

Bölgede bugüne kadar modern bir yapılaşmanın olmaması, kazı alanının tarihi dokusunu kusursuz bir şekilde korumasını sağladı. Ancak bu eşsiz keşif, beraberinde büyük bir soru işareti de getirdi. Uzman Gifford Waters'ın da vurguladığı gibi: "Hala rahatlıkla kullanabileceğiniz sağlam bir eşyayı öylece geride bırakmazsınız." Peki ama çizik bile almamış bu eşsiz çömlek neden yüzyıllar önce kasıtlı olarak bir çukura atıldı? Arkeologlar şimdi bu esrarengiz sorunun peşine düşerek İspanyol, İngiliz ve Yerli halklar arasındaki o çalkantılı dönemin sırlarını tamamen aydınlatmayı hedefliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör