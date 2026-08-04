Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasında dev senfonik buluşma! Burak Yeter, Alessandro Safına ve Cecilia Krull turnede!

Ağustos – Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek bu uluslararası turne; Aspendos'tan Efes'e, Pamukkale Hierapolis'ten Kapadokya'nın büyüleyici atmosferine, Ankara CSO Ada'dan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) uzanan muhteşem bir rotayı kapsıyor.

Tarih, Mimari ve Müziğin Zamansız Diyaloğu

Bu özel proje; elektronik ritimlerin dinamizmini, senfonik orkestranın zamansız ihtişamını ve dünya çapında rüştünü ispatlamış vokallerin duygusal derinliğini tek bir sahnede buluşturuyor. Özel olarak hazırlanan senfonik düzenlemeler, ışık şovları ve sinematik görsel prodüksiyon ile her konser, tarihi mekanların doğal akustik yapısında izleyicilere çok duyulu bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

Yıldız Sanatçılar:

• Burak Yeter: Milyarlarca dinlenmeye ulaşan küresel hitleri, elektronik müziği sinematik ses dizilimleriyle buluşturan yenilikçi tarzı ve canlı performans enerjisiyle bu tarihi turnenin müzikal mimarlığını üstleniyor.

• Alessandro Safina: Opera sanatını çağdaş müzikle harmanlayarak operatik pop tarzının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri haline gelen İtalyan tenor, güçlü ve büyüleyici vokalleriyle sahneye tinsel bir boyut katıyor.

• Cecilia Krull: Dünya çapında bir fenomene dönüşen Netflix yapımı Money Heist (La Casa de Papel) dizisinin unutulmaz jenerik şarkısıyla tanınan uluslararası söz yazarı ve şarkıcı, büyüleyici sesi ve zarafetiyle projeye sinematik bir derinlik kazandırıyor.

Turne Takvimi (Ağustos – Ekim 2026)

• 5 Ağustos 2026: Aspendos Antik Tiyatrosu – Serik / Antalya

• 12 Ağustos 2026: Efes Antik Tiyatrosu – İzmir

• 19 Ağustos 2026: Bodrum Antik Tiyatrosu – Bodrum / Muğla

• 26 Ağustos 2026: Aspendos Antik Tiyatrosu – Serik / Antalya

• 9 Eylül 2026: Paşabağları Açık Hava Müzesi – Göreme / Nevşehir (Kapadokya)

• 11 Eylül 2026: Hierapolis (Pamukkale) Antik Tiyatrosu – Denizli

• 16 Eylül 2026: Bodrum Antik Tiyatrosu – Bodrum / Muğla

• 23 Eylül 2026: Efes Antik Tiyatrosu – İzmir

• 30 Eylül 2026: Aspendos Antik Tiyatrosu – Serik / Antalya

• 4 Ekim 2026: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO ADA) – Ankara

• 5 Ekim 2026: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) – İstanbul

Müzik. Tarih. Büyüleyici Bir Duygu.

Tarihin derinliklerinde yankılanan, unutulmaz bir senfonik yolculuk.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör