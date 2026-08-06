Dakikalarca alkışlandı! Zorba’nın sirtakisi Bodrum’u coşturdu!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos'a kadar Bodrum'da sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

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