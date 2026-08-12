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Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:44 Son Güncelleme: 12.08.2026 15:50

Harika Kanatlar, yeni sezonuyla MinikaÇOCUK’ta başlıyor!

Çocuk ekranlarının sevilen yapımlarından “Harika Kanatlar”, yepyeni bölümleriyle MinikaÇOCUK’ta başlıyor.

Harika Kanatlar, yeni sezonuyla MinikaÇOCUK’ta başlıyor!
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15 Ağustos'ta ekrana gelecek yeni sezonda Harika Kanatlar ekibinden Jett ve arkadaşları, teknolojik kanatlı araçlara dönüşerek dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyanların imdadına yetişiyor. Üstelik bu kurtarma ekibi, Harika Minikler'in desteğiyle artık çok daha güçlü! Harika Minikler, yeni sezonda mobil araç üsleriyle dünya turuna çıkıyor ve nerede ihtiyaç varsa Jett ve Harika Kanatlar ekibiyle iletişime geçiyor. Böylece birbirinden heyecanlı kurtarma maceraları başlıyor.

Harika Kanatlar'ın renkli dünyasında ekip çalışmasının ve dayanışmanın önemi öne çıkarken, dostluk da maceraların en güçlü parçası oluyor.

Harika Kanatlar, heyecan dolu yeni sezonuyla

15 Ağustos'tan itibaren

Hafta içi her gün: 09.00, 15.00, 19.00

Hafta sonu: 10.30, 15.00, 19.00'da MinikaÇOCUK'ta!

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Harika Kanatlar, yeni sezonuyla MinikaÇOCUK’ta başlıyor!
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