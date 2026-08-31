Burak Yeter, D&R Live Set ile Bağdat Caddesi’nde

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, canlı müzik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Elektronik müzik dünyasında uluslararası başarılara imza atan Burak Yeter, sevilen parçalarından oluşan özel DJ setiyle D&R Bağdat Caddesi/Göztepe mağazasında sahne alacak.
1 Eylül Salı günü saat 18.00'de başlayacak etkinlikte müzikseverler, Burak Yeter'in enerjik performansını mağaza atmosferinde yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Tüm müzikseverlerin katılımına açık olacak "D&R Live Set", Bağdat Caddesi'nin ritmini yükseltecek.
Etkinlik Bilgileri
Tarih: 1 Eylül Salı
Saat: 18.00
Yer: D&R Bağdat Caddesi/Göztepe