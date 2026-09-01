Roma’da Anadolu izleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'da tarihi Kolezyum'da açılan "Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri" sergisinin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Troya'nın kadim hikâyesinin Roma'da milyonlarla buluştuğunu belirtti. Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü küratörlüğünde hazırlanan sergide, Türkiye'deki müzelerden götürülen 221 nadide eser yer alıyor. Sergi; Troya Savaşı'ndan Homeros'un İlyada'sına, savaşın ardından yeni bir yurt kurmak için evinden ayrılan Aeneas'ın İtalya yolculuğundan Roma'nın kurucularının Anadolu kökenlerine uzanan ortak tarihi mirası dünyaya anlatıyor. Bakan Ersoy, 18 Ekim'e kadar açık kalacak bu sergiyle Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası ölçekte tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı. Projenin, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki tarihi ve sosyoekonomik bağları güçlendiren çok önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör