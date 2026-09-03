D&R’dan mavinin kıyısında 3 gün, 3 yazar!

YARATICILIK, EĞLENCE VE DENEYİM D&R STANDINDA

D&R, Bluefin Çeşme'de yalnızca kitap ve yazar buluşmalarına değil, yaratıcılığı ve eğlenceyi merkeze alan renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Gün boyunca çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarına hitap eden atölye ve aktiviteler düzenlenecek.

Program kapsamında ziyaretçiler;

15.00 Top Model ile Tasarım Atölyesi

16.00 Elmer's Slime Atölyesi

17.00 Sharpie ile Bez Çanta Boyama

18.00 Sharpie ile Taş Boyama

19.00 Yaratıcı Tasarım Atölyesi

20.00 Whisper Challenge etkinlikleriyle yaratıcılıklarını keşfederken eğlenceli anlar yaşayacak.

D&R standında gün boyunca devam edecek Twist ile Eğlence, Davul Ritmi Atölyesi, Dans Partisi ve Kutu Oyunları Alanı da ziyaretçilere keyifli bir festival deneyimi sunacak. Ziyaretçiler ayrıca SKG Masaj Deneyim Alanında günün yorgunluğunu atarak kendilerine kısa bir mola verme fırsatı bulacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör