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Giriş Tarihi: 3.09.2026 14:48 Son Güncelleme: 3.09.2026 14:51

D&R'dan mavinin kıyısında 3 gün, 3 yazar!

D&R, IC Çeşme Marina’da düzenlenecek olan Bluefin Çeşme Sportif Balık Avı Turnuvası’nda sevilen yazarları ağırlayarak edebiyat rüzgarları estirmeye hazırlanıyor. Biyolog, sinirbilim uzmanı ve yazar Sinan Canan, fantastik ve polisiye romanlarıyla tanınan yazar Saygın Ersin ile ilişki koçu ve yazar Adil Yıldırım, D&R standında kitapseverlerle bir araya gelecek.

D&R’dan mavinin kıyısında 3 gün, 3 yazar!
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Denizcilik kültürünü sürdürülebilirlik, bilimsel iş birlikleri ve çağdaş yaşam değerleriyle buluşturan Akdeniz'in en prestijli sportif balıkçılık organizasyonlarından Bluefin Çeşme Sportif Balık Avı Turnuvası bu yıl 3-6 Eylül tarihleri arasında IC Çeşme Marina'da gerçekleşiyor. Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, sponsorluğunu üstlendiği bu özel organizasyonda deniz tutkusunu kültür ve sanatla buluşturuyor. Kitapsever deniz tutkunlarını beğenilen kitapları aracılığıyla yazarlarla buluşturacak olan D&R'ın konukları biyolog, sinirbilim uzmanı ve yazar Sinan Canan, fantastik ve polisiye romanlarıyla tanınan yazar Saygın Ersin ile ilişki koçu ve yazar Adil Yıldırım. Turnuva süresince D&R standında, çeşitli atölyeler, çocuk aktiviteleri ve eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

D&R BLUEFİN ETKİNLİK TAKVİMİ

Sinan Canan – Söyleşi ve İmza Günü

Kitap: Deme'ler

Tarih: 3 Eylül Perşembe

Saat: 20.00

Saygın Ersin – Söyleşi ve İmza Günü

Kitap: Edebiyatın Rehberliğinde Gastronominin İzi (Pir-i Lezzet)

Tarih: 4 Eylül Cuma

Saat: 17.00

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Adil Yıldırım – Söyleşi ve İmza Günü

Kitap: İlişkileri Anlamak (Farkındalık Okyanusu)

Tarih: 5 Eylül Cumartesi

Saat: 18.30

YARATICILIK, EĞLENCE VE DENEYİM D&R STANDINDA

D&R, Bluefin Çeşme'de yalnızca kitap ve yazar buluşmalarına değil, yaratıcılığı ve eğlenceyi merkeze alan renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Gün boyunca çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarına hitap eden atölye ve aktiviteler düzenlenecek.

Program kapsamında ziyaretçiler;

15.00 Top Model ile Tasarım Atölyesi

16.00 Elmer's Slime Atölyesi

17.00 Sharpie ile Bez Çanta Boyama

18.00 Sharpie ile Taş Boyama

19.00 Yaratıcı Tasarım Atölyesi

20.00 Whisper Challenge etkinlikleriyle yaratıcılıklarını keşfederken eğlenceli anlar yaşayacak.

D&R standında gün boyunca devam edecek Twist ile Eğlence, Davul Ritmi Atölyesi, Dans Partisi ve Kutu Oyunları Alanı da ziyaretçilere keyifli bir festival deneyimi sunacak. Ziyaretçiler ayrıca SKG Masaj Deneyim Alanında günün yorgunluğunu atarak kendilerine kısa bir mola verme fırsatı bulacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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D&R'dan mavinin kıyısında 3 gün, 3 yazar!
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