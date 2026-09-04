Keban kazılarının eserleri yeni müzede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışına katıldı. Törene Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı. Ersoy, müzenin Elazığ ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyacağını söyledi. 1970'li yıllardaki Keban Barajı Kurtarma Kazıları'nda ortaya çıkarılan çok sayıda eseri de barındıran müze, yaklaşık 2 bin eseri barındırıyor.

TARİHİ CAMİ DUALARLA AÇILDI

Bu arada Bakan Ersoy, Adıyaman'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Besni Kurşunlu Camisi ve Musalla Camisi ile Abuzer Gaffari Türbesi'nin açılışını dualarla gerçekleştirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör