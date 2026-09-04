Vakıf Katılım’dan Bursa Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi: “İstanbul’u Gören Rüya: Bursa”

Vakıf Katılım'ın hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında, 4 Eylül 2026 Cuma günü, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde "İstanbul'u Gören Rüya: Bursa" resim sergisi ziyarete açıldı. Üç cilt halinde basılan Bursa Vakıf Eserleri Kitabı'nda yer alan binlerce fotoğraf arasından seçilen 87 fotoğrafın sergilendiği sergi, 30 Eylül 2026 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

"Sergimiz Bursa'nın kültürel birikimine farklı bir pencereden bakma imkânı sunacak."

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni, yalnızca tarihî eserleri belgeleyen bir çalışma değil, kültürel mirasımızı anlamaya, korumaya ve gelecek kuşaklara taşımaya yönelik kapsamlı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Hatay ve Konya'nın ardından Bursa'da sürdürdüğümüz çalışmayla, bu kadim şehrin vakıf medeniyetinden devraldığı zengin mirası görünür kılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Envanter çalışmasında yer verilen eserlerden seçilen fotoğrafların buluştuğu sergimizin de Bursa'nın kültürel birikimine farklı bir pencereden bakma imkânı sağlayacağına ve vakıf mirasımıza yönelik farkındalığı güçlendireceğine inanıyoruz. Bu kıymetli serginin gerçekleşmesine katkı sunan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör