Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak!

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma sürecine de dikkat çekerek, "Kahramanmaraş'ın yaşadığı büyük acının ardından yeniden ayağa kalkma iradesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Şehrimizin ihya ve yeniden inşa sürecine yalnızca fiziki yapılarıyla değil, kültürel ve sosyal hayatıyla da eşlik etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Kültür ve sanatın iyileştirici, birleştirici ve geleceğe umutla bakmayı sağlayan gücüne inanıyoruz. Bu festival vesilesiyle Kahramanmaraş'ın tarihi mekanlarını, sanatını, edebiyatını, zanaatlarını ve insan hikayelerini yeniden hayatın merkezine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Kahramanmaraş mutfağının da festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, kentin geleneksel lezzetlerinin 52 Lezzet Noktası aracılığıyla tanıtılacağını ifade etti. Maraş mutfağının kendine özgü tatlarının kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, festivalin şehrin gastronomi zenginliğini keşfetmek isteyenler için de kapsamlı bir buluşma noktası olacağını söyledi.