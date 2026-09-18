Ana Pumpkin’in Renkli Dünyası

Beş yaşındaki Ana Pumpkin için her gün, karşısına çıkan küçük sürprizlerle dolu yepyeni bir keşif demek!



Oyun oynamayı ve eğlenmeyi çok seven Ana, günlük hayatında karşılaştığı küçük sorunlara kendi yöntemleriyle çözüm bulmaya çalışırken zaman zaman yaramazlıklara da imza atıyor.



Ancak onun renkli fikirleri ve komik halleri, her durumu birbirinden keyifli maceralara dönüştürüyor.



Ana'nın bu renkli dünyasında ona en yakın arkadaşı ve sadık dostu Buddy de eşlik ediyor. Ayrılmaz ikili, karşılarına çıkan her yeni durumda birlikte hareket ediyor.



Sıcacık ve eğlenceli anlatımıyla Ana Pumpkin, çocukları günlük hayatın içinden küçük olaylarla buluşturuyor.



Ana ile biricik dostu Buddy'nin keyifli hikayeleri, her gün 11.30 ve 17.15'te MinikaGO'da!

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör