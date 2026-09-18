Bir Ejderhanın Hayali: İtfaiyeci Olmak!

Ejderhaların ateş püskürttüğü bir dünyada yaşayan Grisu'nun gönlünde bambaşka bir meslek var: İtfaiyecilik!



Sevimli ejderha, ateş yakmak yerine yangınları söndürmek ve insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor.



Grisu'nun itfaiyeci olma isteği, ateşle ilgili her şeyi çok seven babası Fume ile arasında zaman zaman tatlı anlaşmazlıklara neden oluyor. Oğlunun ejderhalara özgü yeteneklerini kullanarak ateş yakmasını isteyen Fume, Grisu'nun hayalini bir türlü anlayamıyor ancak Grisu, karşısına çıkan tüm engellere rağmen itfaiyeci olma isteğinden de vazgeçmiyor.



Grisù'nun maceralarında Sir Cedric ve eşi Leydi Rowena başta olmak üzere birbirinden renkli karakterler de ona eşlik ediyor. Yardım etmeyi seven, meraklı ve cesur Grisu, karşılaştığı her yeni durumda çözüm üretmeye çalışırken birbirinden eğlenceli olayların içinde yer alıyor.

Hayalinin peşinden kararlılıkla giden Grisù, çocuklara da kendi ilgi alanlarını keşfetmenin ve istedikleri şey için çaba göstermenin keyifli bir örneğini sunuyor.



Grisu'nun birbirinden renkli maceraları her gün 13.30 ve 18.00'de MinikaÇOCUK'ta!

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör